Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı” kapsamında hayata geçirilen “Her Gebeye Bir Ebe” uygulaması, ülke genelinde yaygın şekilde uygulanmaya devam ediyor.

601 Binden Fazla Gebeye Ulaşıldı

Mart 2026 itibarıyla uygulama kapsamında 601 bin 263 gebeye ulaşıldığı bildirildi. Proje çerçevesinde gebeliğin son 3 ayında anne adaylarına ev ziyaretleri yapılarak doğuma hazırlık süreci destekleniyor.

Gebe Okullarının Sayısı Artırıldı

Eylem planı kapsamında Türkiye genelinde 546 yeni gebe okulu açılırken, bugüne kadar 85 bini aşkın anne adayına eğitim verildi.

Gebe okullarında 1’inci, 2’nci ve 3’üncü basamak sağlık tesislerinde toplam 43 başlıkta ve 195 dakikalık eğitim programları uygulanıyor.

61 Bin Ebe Görev Yapıyor

Uygulama kapsamında 61 bin ebe ve 3 bin 400 koordinatör ebe aktif olarak görev alıyor. Her ilk gebelikte, doğuma son 3 ay kala anne adayına bir ebe atanıyor.

Ev Ziyaretleriyle Doğuma Hazırlık

Anne adayları, gebeliğin son döneminde evlerinde ziyaret edilerek doğum sürecine hazırlanıyor. Ziyaretlerde normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi anlatılıyor, doğumla ilgili kaygıların azaltılması hedefleniyor.

Ankara’da Binlerce Anne Adayına Ulaşıldı

Ankara’da yürütülen çalışmalar kapsamında ilk 3 ayda 6 bin anne adayı gebe okullarından yararlandı. Ayrıca ebe poliklinikleri aracılığıyla 12 binden fazla gebeye hizmet verildi.

Ankara genelinde şimdiye kadar 102 gebeye ev ziyareti gerçekleştirildiği bildirildi.

Sezaryen Oranlarında Düşüş Hedefi

Yetkililer, uygulama sayesinde sezaryen oranlarında düşüş gözlendiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Hedefin sezaryen oranlarını azaltmak ve doğurganlık oranlarını artırmak olduğu ifade edildi.

Dijital Destek ve Takip Sistemi

Anne adaylarına süreç boyunca destek sağlamak amacıyla “Annelik Yolculuğu” mobil uygulamasının da aktif olarak kullanıldığı bildirildi. Uygulama ile gebelik süreci dijital olarak takip edilebiliyor.