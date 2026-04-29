Kulüpten yapılan açıklamaya göre ücretsiz bilet başvuruları 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri arasında alınacak. Taraftarlar işlemlerini, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi içerisinde yer alan Maraton Passo gişesinden 11.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleştirebilecek.

Kimler Ücretsiz Bilet Alabilecek?

Kampanyadan yararlanmak isteyen taraftarlar için belirlenen şartlar ise şöyle:

2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş olmak (18 yaş altı)

Geçerli e-bilet süresine sahip olmak

Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulundurmak

Başvuruyu şahsen yapmak

T.C. kimlik belgesini ibraz etmek

Kontenjan Sınırlı

Fenerbahçe, ücretsiz bilet uygulamasının sınırlı kontenjanla yapılacağını özellikle vurguladı. Bu nedenle başvuru yapan tüm taraftarların bilet hakkı elde edemeyebileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün bu adımı, genç taraftarların stadyum atmosferini yerinde deneyimlemesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.