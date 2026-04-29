Kulüpten yapılan açıklamaya göre ücretsiz bilet başvuruları 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri arasında alınacak. Taraftarlar işlemlerini, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi içerisinde yer alan Maraton Passo gişesinden 11.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleştirebilecek.
Kimler Ücretsiz Bilet Alabilecek?
Kampanyadan yararlanmak isteyen taraftarlar için belirlenen şartlar ise şöyle:
- 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş olmak (18 yaş altı)
- Geçerli e-bilet süresine sahip olmak
- Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulundurmak
- Başvuruyu şahsen yapmak
- T.C. kimlik belgesini ibraz etmek
Kontenjan Sınırlı
Fenerbahçe, ücretsiz bilet uygulamasının sınırlı kontenjanla yapılacağını özellikle vurguladı. Bu nedenle başvuru yapan tüm taraftarların bilet hakkı elde edemeyebileceği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün bu adımı, genç taraftarların stadyum atmosferini yerinde deneyimlemesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.