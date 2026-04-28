Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yayımladığı açıklamada göreve geliş sürecinden itibaren yaşanan gelişmeleri değerlendirerek önemli mesajlar verdi. Saran, kulübün içinde bulunduğu süreci, hedeflerini ve alınan kararın gerekçelerini detaylı şekilde paylaştı.

Açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana camiada birlik ve beraberliği korumaya özen gösterdiklerini belirten Saran, şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Ancak gelinen noktada mevcut şartlar nedeniyle seçimli genel kurulun kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

“Fenerbahçe için doğru zaman”

Saran, alınan seçim kararının kulübün geleceği için önemli bir adım olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

Sürecin daha fazla ertelenmesinin doğru olmadığı

Kulübün önünü açmak için seçim kararı alındığı

Fenerbahçe’nin kişisel hesapların üzerinde tutulması gerektiği

Başkan Saran, Fenerbahçe başkanlığının bir makamdan öte sorumluluk gerektirdiğini ifade ederek, camianın kenetlenmesinin önemine dikkat çekti.

Camiaya birlik çağrısı

Açıklamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise taraftarlara yapılan birlik çağrısı oldu. Saran, Fenerbahçe’nin gücünün ancak ortak bir duruşla artabileceğini belirtti.

Kulüp yönetimi, geçmişten bugüne görev yapan tüm isimlerin Fenerbahçe için bir değer olduğunu ve kulübün kişilerin üzerinde bir yapı olduğunu vurguladı.

Seçim süreci başlıyor

Alınan kararla birlikte Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi. Süreçte adaylık açıklamaları ve kulüp içi gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.