Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla kapsamlı bir etkinlik programı düzenledi. “Yarım Asırlık Birikim” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü Taş Mescit Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Gün boyu devam eden program, saat 10.00’da protokol açılışı ve konuşmalarla başladı. Resmî açılışın ardından saat 11.00’de “Bir Yudum Anadolu Efsanesi” başlıklı geleneksel Türk kıyafetleri defilesi izleyicilerle buluştu.

Aynı saat diliminde “Geçmişten Bugüne” fotoğraf sergisi, “Üretimden Geleceğe” teknik sergi ve “Kadim İzler” geleneksel Türk sanatları sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikler, saat 13.30’da başlayıp, 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler ve Sosyal Bilimler kongreleriyle akademik boyut kazandı. Alanında uzman isimlerin katılım sağladığı kongrelerde bilimsel çalışmalar ve güncel gelişmeler de ele alındı.

Öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşlar da gerçekleşen etkinliğe akın etti.