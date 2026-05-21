Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Atakan Çelik, Çankırı programı kapsamında Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilik ziyaretinde Çankırı yerel basınının mevcut durumu, sektörde yaşanan gelişmeler ve Basın İlan Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Görüşmede, yerel medyanın kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekilirken, resmi ilan ve reklam süreçleri ile sektörün sürdürülebilir yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’i de makamında ziyaret eden Çelik, yerel yönetimlerin basın sektörü açısından önemli bir role sahip olduğunu belirterek, Başkan Esen’e yerel basına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Yerel basın temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Çelik, güçlü bir yerel basının şehirlerin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Güçlü bir yerel basın, güçlü bir şehrin temel unsurlarından biridir. Halkın doğru bilgiye ulaşabildiği, sorunların görünür olduğu ve ortak değerlerin yaşatıldığı kentlerde yerel medya, toplumsal gelişimin en önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Basın İlan Kurumu’nun yerel basının güçlendirilmesi, kronik sorunlarının çözümü ve sektörün ayakta kalmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yerel basın temsilcileri ise son dönemde hayata geçirilen uygulamaların sektöre önemli katkılar sunduğunu ifade ederek Çelik’e teşekkür etti.

Çelik, toplantıda basın temsilcilerinin talep ve sorunlarını da dinleyerek iletilen konularla ilgili not aldı.

Çalışma ziyareti kapsamında Atakan Çelik’e Şef Yardımcısı Murat Aktaş eşlik etti.