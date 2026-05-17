Çankırı genelinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış ve kesim alanları için belediyeler hazırlıklarını hızlandırdı. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda kurban alışverişi yapabilmesi için il merkezi ve ilçelerde hayvan pazarları kuruluyor.

ÇANKIRI MERKEZ KURBAN SATIŞ ALANLARI

Çankırı Merkez Hayvan Pazarı (Belediye Mezbahası çevresi)

Atatürk Bulvarı geçici kurban satış alanları

Ilgaz yolu üzeri kurbanlık satış noktaları (geçici alanlar)

İLÇE İLÇE KURBAN PAZARLARI

📍 Ilgaz

Ilgaz İlçe Hayvan Pazarı

Belediye pazar yeri çevresi geçici satış alanı

📍 Kızılırmak

Kızılırmak merkez kurban satış alanı

İlçe girişindeki açık pazar bölgesi

📍 Yapraklı

Yapraklı ilçe pazar yeri kurbanlık alanı

Belediye mezbaha çevresi satış noktası

📍 Çerkeş

Çerkeş Hayvan Pazarı

Sanayi bölgesi geçici kurban satış alanı

📍 Kurşunlu

Kurşunlu ilçe kurban pazarı

Belediye açık alan satış noktaları

📍 Orta

Orta ilçe hayvan pazarı

Pazar yeri çevresi geçici kurbanlık alanları

📍 Şabanözü

Şabanözü kurban satış ve hayvan pazarı

İlçe girişindeki geniş açık alanlar

📍 Eldivan

Eldivan pazar alanı kurban satış noktası

Belediye çevresi geçici satış alanları

📍 Bayramören

Bayramören ilçe merkezi kurbanlık satış alanı

Açık pazar yeri çevresi