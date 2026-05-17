Çankırı genelinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış ve kesim alanları için belediyeler hazırlıklarını hızlandırdı. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda kurban alışverişi yapabilmesi için il merkezi ve ilçelerde hayvan pazarları kuruluyor.
ÇANKIRI MERKEZ KURBAN SATIŞ ALANLARI
- Çankırı Merkez Hayvan Pazarı (Belediye Mezbahası çevresi)
- Atatürk Bulvarı geçici kurban satış alanları
- Ilgaz yolu üzeri kurbanlık satış noktaları (geçici alanlar)
İLÇE İLÇE KURBAN PAZARLARI
📍 Ilgaz
- Ilgaz İlçe Hayvan Pazarı
- Belediye pazar yeri çevresi geçici satış alanı
📍 Kızılırmak
- Kızılırmak merkez kurban satış alanı
- İlçe girişindeki açık pazar bölgesi
📍 Yapraklı
- Yapraklı ilçe pazar yeri kurbanlık alanı
- Belediye mezbaha çevresi satış noktası
📍 Çerkeş
- Çerkeş Hayvan Pazarı
- Sanayi bölgesi geçici kurban satış alanı
📍 Kurşunlu
- Kurşunlu ilçe kurban pazarı
- Belediye açık alan satış noktaları
📍 Orta
- Orta ilçe hayvan pazarı
- Pazar yeri çevresi geçici kurbanlık alanları
📍 Şabanözü
- Şabanözü kurban satış ve hayvan pazarı
- İlçe girişindeki geniş açık alanlar
📍 Eldivan
- Eldivan pazar alanı kurban satış noktası
- Belediye çevresi geçici satış alanları
📍 Bayramören
- Bayramören ilçe merkezi kurbanlık satış alanı
- Açık pazar yeri çevresi
Muhabir: Şevval Ateş