Kaza, akşam saatlerinde Zigana Dağı Geçidi’nde meydana geldi. Trabzon yönüne ilerleyen 69 ABD 546 plakalı motosiklet, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından uçuruma savruldu.

Metrelerce Yüksekten Düştüler

Motosiklette bulunan Muhammet Alperen Dürüster ile M.E.Ç., çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseklikten düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ekiplerin yaptığı incelemede uçurumdan çıkarılan Muhammet Alperen Dürüster’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu tespit edilen M.E.Ç. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.