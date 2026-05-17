Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen 75 yaşındaki Fatma Aydın yaşamını yitirdi.
Olay, Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde yalnız olduğu öğrenilen Fatma Aydın’ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk incelemelerde, yaşlı kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirildi. Aydın’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan Fatma Aydın’ın zaman zaman çocuklarının yanında kaldığı, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Yahyalı’daki evine geldiği öğrenildi.