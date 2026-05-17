Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat eksenli dönüşüm çalışmaları kapsamında yeniden düzenlenen Esat Hal, hafta sonu gerçekleştirilen tasarım pazarıyla yoğun ilgi gördü. Kült Teras alanında kurulan etkinlikte bağımsız tasarımcılar ve yerel üreticiler, el emeği ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu.

“Esat Hal Yeni Bir Yaşam Alanına Dönüştü”

Etkinlikte konuşan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Esat Hal’in kısa sürede Ankara’nın önemli sosyal buluşma noktalarından biri haline geldiğini söyledi.

Köroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kültürü merkeze alan projelere önem verdiğini belirterek, Esat Hal’in kent yaşamına yeniden kazandırıldığını ve bugün binlerce insanın bir araya geldiği canlı bir sosyal alan oluşturduğunu ifade etti.

Yerel Üreticilere Destek

Tasarım pazarında yer alan stantların düşük ve sembolik ücretlerle üreticilere sunulduğunu kaydeden Köroğlu, yerel üreticiler ile bağımsız tasarımcıların etkinliğe kolaylıkla katılım sağlayabildiğini dile getirdi. Açık alanda düzenlenen organizasyonun, üreticilerle vatandaşları aynı ortamda buluşturarak kent kültürüne katkı sunduğunu vurguladı.

Hafta sonu boyunca devam edecek etkinlikte ziyaretçiler, tasarım ürünlerinden el emeği çalışmalara kadar birçok farklı ürünü inceleme fırsatı buluyor.