Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Efes-2026 Tatbikatı senaryosu kapsamında Muhasıma Yardım Götüren Geminin Ele Geçirilmesi görevi icra edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Senaryo doğrultusunda görev yapan Sualtı Taarruz (SAT) Timleri, müşterek operasyon kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla gemi zaptı ve müsadere eğitimleri gerçekleştirdi. Tatbikatta, deniz güvenliği, yakın muharebe ve koordineli müdahale unsurları ön plana çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, Türk SAT personelinin yanı sıra Azerbaycan, Libya ve Macaristan’dan gelen askeri unsurların da eğitim faaliyetlerine katıldığı belirtildi. Birleşik SAT Timi’nin gerçekleştirdiği operasyonel eğitimlerin, ülkeler arası askeri iş birliği ve müşterek harekat kabiliyetine katkı sunduğu ifade edildi.

Türkiye’nin en kapsamlı askeri tatbikatları arasında yer alan EFES-2026 Tatbikatı, kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla farklı senaryolar üzerinden devam ediyor.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2026