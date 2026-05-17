Daha önce Türk kahvesi yapma yarışmasıyla kamera karşısına geçen Chelsea oyuncuları, bu kez Türk mutfağının sevilen kahvaltılıklarından biri olan menemen yapmaya çalıştı. menemen hazırlığı sırasında futbolcuların yaşadığı eğlenceli anlar videoya damga vurdu.

Mutfakta “Engelli Challenge” Detayı Dikkat Çekti

Pegasus Airlines tarafından yayınlanan videoda konsept gereği oyunculara farklı kısıtlamalar getirildi. Açıklamaya göre:

Robert Sánchez görmeden

Liam Delap duymadan

Trevoh Chalobah konuşmadan

menemen yapmaya çalıştı. Bu durum mutfakta hem zor hem de eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

“Menemen Challenge” kısa sürede sosyal medyada viral olurken, futbolcuların Türk mutfağına dair deneyimi izleyiciler tarafından eğlenceli bulundu. Pegasus Airlines’ın Chelsea iş birliği kapsamında hazırlanan içeriklerin devam etmesi bekleniyor.

Türk Mutfağı Tanıtımına Katkı

İngiltere kulübü Chelsea ile yapılan bu tarz etkinlikler, hem kulübün global taraftar kitlesine hem de Türk kültürünün gastronomik zenginliklerine dikkat çekiyor. Özellikle menemen gibi geleneksel tatların uluslararası futbol yıldızlarıyla buluşturulması ilgi çekici içerikler oluşturuyor.