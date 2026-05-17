Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026-2035 dönemini kapsayan “Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu doğrultusunda her yıl mayıs ayının son haftası “Milli Aile Haftası” olarak kutlanacak. Bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlikler 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Genelinde Aile Temalı Etkinlikler Düzenlenecek

Milli Aile Haftası kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli programlar hayata geçirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri ekipleri; huzurevleri, çocuk evleri, çocuk evi siteleri, engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri başta olmak üzere birçok haneye ziyaretlerde bulunacak.

Ziyaretlerde vatandaşlara;

Aile danışmanlığı hizmetleri

Evlilik öncesi eğitim programları

Koruyucu aile sistemi

Evlat edinme süreçleri

ALO 183 sosyal destek hattı

hakkında bilgilendirme yapılacak.

“Üç Kuşak Bir Sofra” Buluşmaları Düzenlenecek

Hafta kapsamında dikkat çeken etkinliklerden biri de “Üç Kuşak Bir Sofra” buluşmaları olacak. Aynı aileden üç kuşağın bir araya geleceği bayram sofralarıyla aile bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, etkinliklerle bayramın manevi atmosferinin kuşaklar arasında aktarılmasını ve toplumsal dayanışmanın artırılmasını amaçlıyor.

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşları da Kapsamda

Milli Aile Haftası etkinlikleri yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik de çeşitli programlar düzenlenecek.

Yetkililer, aile kurumunun korunması, nüfus politikalarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası bağların kuvvetlendirilmesinin “Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonunun temel hedefleri arasında yer aldığını belirtti.