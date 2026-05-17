Avusturya’nın başkenti Viyana’da bu yıl 70’incisi düzenlenen Eurovision Song Contest 2026, müzikten çok siyasi gerilimlerin ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak görülen yarışma, bu yıl hem sahne performansları hem de yarışmaya katılan ülkeler etrafında oluşan tartışmalarla gündeme damga vurdu.

Yarışmanın kazananı ise gecenin sonunda sürpriz şekilde Bulgaristan oldu. Jüri ve halk oylamasında yüksek puan toplamayı başaran Bulgaristan temsilcisi, ülkesine uzun yıllar sonra Eurovision zaferi getirdi. Final gecesinde açıklanan sonuçların ardından Bulgaristan ekibi büyük sevinç yaşarken, salondaki izleyiciler de performansı uzun süre alkışladı.

Bu yılki organizasyonda en çok konuşulan konu ise İsrail’in yarışmaya dahil edilmesi oldu. Yarışmanın başlamasından günler önce birçok Avrupa ülkesinde protestolar düzenlenirken, bazı sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları organizasyona tepki gösterdi. Tepkiler büyüyünce İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya yarışmadan çekilme kararı aldı.

Final gecesi boyunca salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yarışma alanının dışında binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlendi. Polis ekipleri göstericilerle zaman zaman karşı karşıya gelirken, organizasyon yetkilileri yarışmanın “birleştirici ruhuna zarar verilmemesi” çağrısında bulundu.

Tüm tartışmalara rağmen sahnede görsel şovlar ve iddialı performanslar dikkat çekti. Ancak sosyal medyada yarışmanın müzikal yönünden çok siyasi boyutu konuşuldu. Özellikle bazı ülkelerin çekilme kararının ardından Eurovision’un geleceğine ilişkin tartışmalar da yeniden alevlendi.

Jüri ve halk oylarının açıklanmasının ardından gecenin sonunda kupayı kaldıran Bulgaristan, Eurovision tarihine adını yazdırırken; 70’inci yıl organizasyonu ise uzun süre unutulmayacak olaylarla hafızalara kazındı.