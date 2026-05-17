Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uluslararası güç dengelerindeki değişime vurgu yaptı. Küresel siyasette önemli kırılmalar yaşandığını belirten İranlı yetkili, özellikle Asya merkezli yükselen güçlerin etkisinin arttığını savundu.

Açıklamasında Şi Cinping’in değerlendirmelerine de atıfta bulunan Kalibaf, “Şi’nin dediği gibi, ‘Yüzyılda bir görülen dönüşüm dünya çapında hızlanıyor’ ve ben de İran ulusunun 70 günlük direnişinin bu dönüşümü hızlandırdığını vurguluyorum” dedi.

Kalibaf ayrıca gelecekte küresel siyasette “Küresel Güney” olarak tanımlanan ülkelerin daha belirleyici rol üstleneceğini ifade ederek, “Gelecek Küresel Güney’indir” değerlendirmesinde bulundu.

İran Meclis Başkanı’nın açıklamaları, dünya siyasetinde yeni güç dengeleri ve çok kutuplu sistem tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde dikkat çekti.