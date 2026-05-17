Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’da yeniden yayılan Ebola vakaları nedeniyle uluslararası alarma geçti. Kurum, bölgede görülen salgını “küresel sağlık acil durumu” ilan ederken, mevcut tablonun henüz “pandemi” seviyesinde değerlendirilmediğini açıkladı.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda artan vaka sayıları ve sınır geçişleri nedeniyle virüsün bölgesel yayılma riskinin yükseldiği belirtildi. Uganda’da da son haftalarda doğrulanan vakaların ardından temaslı takibi ve izolasyon süreçlerinin hızlandırıldığı bildirildi.

Uzmanlar, Ebola’nın Covid-19 benzeri bir pandemi olarak değerlendirilmediğini çünkü virüsün bulaşma biçiminin daha sınırlı olduğunu vurguluyor. Ebola, genellikle enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas sonucu yayılıyor. Ancak ölüm oranının yüksek olması nedeniyle sağlık sistemleri açısından ciddi tehdit oluşturuyor.

Aşı ve karantina önlemleri artırıldı

Bölgedeki sağlık ekipleri tarafından temaslı kişilere yönelik aşılama çalışmaları sürerken, sınır kapılarında da sağlık kontrolleri sıkılaştırıldı. DSÖ, özellikle sağlık çalışanlarının korunması için uluslararası destek çağrısında bulundu.

Yetkililer, salgının kontrol altına alınabilmesi için erken teşhis, hızlı izolasyon ve toplum bilgilendirmesinin kritik önemde olduğunu ifade etti.

Ebola nedir?

Ebola, yüksek ateş, iç ve dış kanama, organ yetmezliği gibi ağır belirtilerle seyreden ölümcül bir viral hastalık olarak biliniyor. İlk kez 1976 yılında Afrika’da görülen virüs, yıllar içinde farklı ülkelerde çok sayıda salgına yol açtı. Ölüm oranı bazı türlerde yüzde 50’nin üzerine çıkabiliyor.