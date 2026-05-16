Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirler arası otobüs yolculuklarında yolcu haklarını genişleten yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte vatandaşlar, sefer saatine 12 saat kalana kadar biletlerini kesintisiz şekilde iptal ederek ücret iadesi alabilecek.

Yeni düzenlemeye göre otobüs firmaları, yolcuların mağduriyet yaşamaması için sefer saatine kadar açık bilet oluşturmak zorunda olacak. Böylece yolcular, biletlerini tamamen yakmadan farklı tarihlerde kullanma imkanına sahip olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan değişikliklerin hem vatandaşların haklarını güçlendirmeyi hem de taşımacılık sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırmayı hedeflediğini belirtti. Yönetmelikle birlikte elektronik tebligat sistemi zorunlu hale getirilirken, terminal yoğunlukları, kurye taşımacılığı ve kayıt dışı faaliyetlere ilişkin yeni uygulamalar da devreye alındı.

Öte yandan kuralsız taşımacılıkla mücadele kapsamında kademeli ceza sistemi uygulanacak. Tekrarlanan ihlallerde para cezaları artarken, beşinci ihlalde yetki belgeleri iptal edilebilecek.