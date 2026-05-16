Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 16 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, icra personelinin kariyer basamaklarını ve sınav süreçlerini doğrudan etkileyen değişiklikler içeriyor.

Sınav ve atama süreçlerinde güncelleme

Yeni yönetmelikle birlikte icra personelinin sınav ve atama süreçlerine ilişkin bazı maddelerde değişiklik yapıldı. UYAP sistemi üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin ifadeler güncellenirken, elektronik ortamda başvuru ve değerlendirme süreçlerinin daha net hale getirildiği belirtildi.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği

Düzenleme kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliği kriterlerinde de revizyona gidildi. Yazılı ve uygulamalı sınav süreçlerine ilişkin başvuru koşulları yeniden tanımlandı.

Ayrıca adayların değerlendirilmesinde başarı sıralamasına etki eden bazı kriterlerde de değişiklik yapıldığı aktarıldı.

Yeni eğitim ve mezuniyet şartları

Yönetmelikte yer alan değişikliklerden biri de eğitim şartlarına yönelik oldu. İcra personeli alımlarında lise ve dengi okul mezuniyet şartlarına ilişkin ifadeler güncellendi.

Geçiş hükümleri de eklendi

Yeni düzenlemede, yürürlüğe girmeden önce başlatılan personel alımı süreçlerinin hangi esaslara göre tamamlanacağına ilişkin geçiş maddesi de yer aldı.