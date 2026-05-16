Samsun’un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olay mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre, büyük bir gürültüyle düşen insansız hava aracı nedeniyle çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldı, 3 evde maddi hasar oluştu.

Olay, sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Gürültüyle uyanan vatandaşlar ilk anda doğal gaz patlaması olduğunu düşündü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede yaklaşık 25 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen insansız hava aracına ait parçalar toplandı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken, insansız hava aracının hangi kuruma ait olduğu ve düşüş nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Fatma Çakır yaşadığı korkuyu, “Büyük bir patlama sesi duyduk. İlk başta doğal gaz patladı sandık, çok korktuk” sözleriyle anlattı.