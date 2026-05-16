Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında Xi Jinping ile Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmelerin yaklaşık 9 saat sürdüğünü belirtti. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel barış, ekonomik iş birliği ve kalkınma konularının ele alındığını ifade etti.

Çinli bakan, tarafların “stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki” kurulması konusunda mutabakata vardığını söyledi. Wang Yi, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD’nin iş birliği yapması halinde hem kendi halklarına hem de küresel sisteme önemli katkılar sunabileceğini vurguladı.

“Rekabet değil, dengeli ilişki” mesajı

Wang Yi, Çin-ABD ilişkilerinin yalnızca rekabet üzerinden tanımlanmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Rekabetin adil ve kontrollü olması gerektiği

Ortak çıkar alanlarında iş birliğinin artırılması gerektiği

Küresel istikrarın diyalog üzerinden korunabileceği

Tayvan ve Orta Doğu mesajı

Açıklamada Tayvan meselesine de geniş yer verildi. Wang Yi, Tayvan’ın Çin’in iç meselesi olduğunu vurgulayarak ABD’nin bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Aksi durumda iki ülke arasında ciddi gerilimlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Orta Doğu ve Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde ise tarafların çatışmaların sonlandırılması ve diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesi gerektiği konusunda benzer temenniler paylaştığı aktarıldı.

ABD ziyareti için tarih sinyali

Görüşmeler kapsamında iki liderin temasları sürdürme konusunda uzlaştığı belirtilirken, Xi Jinping’in sonbaharda ABD’yi ziyaret edeceği ifade edildi. Bu ziyaretin, Çin-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açabileceği yorumları yapılıyor.