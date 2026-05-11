TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un özel kalemiyle yaşadığı tartışma sonrası istifa ettiği ve odasını boşaltan Kırbıyık’ın 14 günlük izne ayrıldığı ileri sürüldü

notbir.com.tr’nin haberine göre Genel Sekreter Kırbıyık ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Özel Kalemi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından görevini bırakma kararı alan Kırbıyık, durumu yakın çevresine bildirerek istifasını sundu.

ODASINI BOŞALTTI

İstifa kararının ardından Kırbıyık’ın Meclis’teki makam odasını topladığı ve kişisel eşyalarını boşalttığı öğrenildi. Bürokratik işlemlerin ardından 14 günlük yıllık izne ayrıldığı ifade edildi. Telefonlarına bakmayan Kırbıyık’ı ikna çalışmaları sürüyor.

HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK KİMDİR

1978 yılında Konya’nın Beyşehir İlçesinde doğan Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ilk, orta ve lise eğitimini Seydişehir’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

Rize’nin Güneysu ve Karaman’ın Kazımkarabekir ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Londra’da 6 ay yabancı dil eğitimi alan Kırbıyık, sırasıyla Burdur Altınyayla, Kahramanmaraş Nurhak ilçelerinde Kaymakamlık, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinden sonra 2013 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2018-2020 yılları arasında Strateji Geliştirme Başkanı, 2020-2022 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürü, 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Edirne Valisi, 22 Haziran 2023 tarih ve 2023/308 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 16 Haziran 2025 tarihinde TBMM Genel Sekreteri olarak atanan Hüseyin Kürşat Kırbıyık evli ve iki çocuk babasıdır.