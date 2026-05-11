Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK) tarafından düzenlenen “2. Engelsiz Ankara Festivali”, Gençlik Parkı’nda başladı. “Başkent’te Engel Yok, Şenlik Var” mottosuyla gerçekleştirilen festival, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyonda konserler, dans gösterileri, atölye çalışmaları ve bilgilendirme stantları vatandaşlarla buluştu. Festival alanına gelen Başkentliler hem çeşitli etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi hem de engelli bireylerin yaşamına dair farkındalık kazanma fırsatı elde etti.

Yoğun Katılım

Festivalin açılış programına ABB Meclis Birinci Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Mesut Halıcı, Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Murat Aslanhan, Gökyüzü Vakfı Başkan Yardımcısı Didem Coral İncili, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Işık: “Asıl Engel Zihinlerde”

Açılışta konuşan ABB Meclis Birinci Başkan Vekili Ertan Işık, engelli bireylerin ortaya koyduğu üretime dikkat çekerek, festival alanındaki el emeği ürünlerin büyük emek taşıdığını söyledi. Engellerin yalnızca fiziksel olmadığını belirten Işık, asıl önemli olanın toplumdaki önyargıları ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

“Engelleri Aşan Belediyecilik Anlayışı”

ABB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Mesut Halıcı ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin engelli ve yaşlı bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara devam ettiğini belirtti. Halıcı, hayata geçirilen projelerin Türkiye’de örnek gösterildiğini ifade ederek, bu çalışmaların temelinde sosyal belediyecilik anlayışının bulunduğunu söyledi.

“Bu Şehirde Biz de Varız”

Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar da engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Çınar, erişilebilirliğin bir ayrıcalık değil temel insan hakkı olduğunu belirterek, engelli bireylerin hayatın her alanında aktif rol aldığını dile getirdi.

Festival 16 Mayıs’a Kadar Sürecek

Festivale katılan vatandaşlar ve engelli bireyler de etkinliğin kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Katılımcılar, bu tür organizasyonların sosyalleşme açısından büyük önem taşıdığını belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gençlik Parkı’nda düzenlenen “2. Engelsiz Ankara Festivali”, 16 Mayıs’a kadar konserler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.