Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen “2. Engelsiz Ankara Festivali”, Gençlik Parkı’nda başladı.

“Başkent’te Engel Yok, Şenlik Var” mottosuyla gerçekleştirilen festivalde, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür ve aktif olması amaçlanıyor.

Festival kapsamında konserler, dans gösterileri, atölye çalışmaları ve bilgilendirme stantları ziyaretçilerle buluşuyor. Etkinlik alanında her yaştan katılımcı hem çeşitli aktivitelerde yer alıyor hem de farkındalık çalışmalarıyla bir araya geliyor.

Festival 16 Mayıs’a Kadar Devam Edecek

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin, 16 Mayıs tarihine kadar Gençlik Parkı’nda çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.

Festival boyunca kültürel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımına yönelik farkındalık çalışmalarının da sürdürüleceği ifade edildi.