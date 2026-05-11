Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı.

Olay, Şentepe Mahallesi’nde 8 Mayıs tarihinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşandı. Silahlı çatışma cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

22 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

10 Kişi Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin ise devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.