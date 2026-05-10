10K ve 21K kategorilerinde kadınlar ve erkeklerde genel klasman birincileri büyük alkış aldı.

5.⁠ ⁠Gordion Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirilen yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

10 K Genel Klasmanda derece alanlar açıklandı!

10K kadınlar genel klasmanda birinci Demet Mutlu oldu. İkinci sırayı Berfin Kaya alırken, üçüncü Dilek Koşak oldu. Türk Kadınlar Konseyi tarafından dereceye giren kadın sporculara 1000’ner TL ödül verilirken, hediyeler Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya adına belediye başkan yardımcısı tarafından takdim edildi.

10K erkekler genel klasmanda ise birinciliği Embiya Yazıcı kazandı. İkinci Bahattin Üreğ, üçüncü ise Ertuğrul Can oldu. Sporcuların ödülleri Polatlı Belediyesi meclis üyeleri tarafından verildi.

21 K Genel Klasman ödülleri verildi!

21K kadınlar genel klasmanda birinci Hasibe Demir olurken, ikinci Yaren Yıldız, üçüncü ise Semra Kapucu oldu. Türk Kadınlar Konseyi tarafından 1000 TL’lik ödüller sporculara takdim edildi.

21K erkekler genel klasmanda ise şampiyon Yunus Emre Akkuş oldu. İkinci sırayı Yavuz Ağralı alırken, üçüncü Hakan Çoban oldu. Dereceye giren sporcuların ödüllerini Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya verdi.

Tarihi atmosferde gerçekleşen organizasyonda sporcuların sevinci ve vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti.