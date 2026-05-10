5.⁠ ⁠Gordion Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen çocuk yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Etkinlik alanında düzenlenen törende çocuklar büyük sevinç yaşarken, aileler de alkışlarla destek verdi.

7-8 yaş kategorisinde birinci Kerem Göktül olurken, ikinci Ufuk Ayas Bayar, üçüncü ise Deniz Bayar erkmen oldu.

9-10 yaş kategorisinde birinciliği Işık Ömer Kazan elde etti. İkinci sırada Kadir Yardımcı yer alırken, üçüncü Yusuf Hüseyin Demir oldu.

11-12 yaş grubunda ise birincilik ödülü Esmira İletmiş’e verildi. İkinci Yağız Demir Buğdaycı, üçüncü ise Melikşah Büyükkaya oldu.

Tarihi atmosferde gerçekleşen organizasyonda minik sporcuların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.