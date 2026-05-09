Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede özellikle Orta Doğu’daki son durum ve bölgesel istikrar konuları değerlendirildi.

“Çatışmaların bölgeye yayılmasını istemiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki gerilime değinerek, Irak topraklarının da bu süreçten etkilenmesinden duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasına karşı olduğunu belirterek IKBY yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti.

“Irak’ta istikrar tüm bölge için önemli”

Görüşmede Irak’ın siyasi istikrarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezi hükümetin bir an önce kurulmasının ülkenin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağını söyledi.

İş birliği vurgusu: Ticaret, enerji ve ulaştırma

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı görüşmede, ticaret, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Erdoğan ayrıca, “Kalkınma Yolu Projesi”nin hem Irak hem de Körfez ülkeleri için önemli ekonomik fırsatlar sunacağını belirtti.

“Terörsüz Türkiye” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, hem Türkiye’de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrarın sağlanmasının öncelik olduğunu vurguladı.