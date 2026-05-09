Aralarında Londra ilçeleri, Birmingham, Newcastle ve Sunderland gibi önemli şehirlerin bulunduğu 136 yerel yönetimde oy sayımı tamamlanma aşamasına geldi. Seçim öncesinde bu bölgelerde 2 bin 403 sandalyeye sahip olan İşçi Partisi, tam 1406 sandalye kaybederek 997 sandalyede kaldı.

Nigel Farage liderliğindeki aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Reform UK Partisi ise seçimlerin en büyük kazananı oldu. Daha önce yalnızca 2 sandalyeye sahip olan parti, bu seçimde 1444 sandalye kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti 773, Liberal Demokratlar ise 834 sandalye kazandı.

Yeşiller Partisi’nden Dikkat Çeken Yükseliş

Seçimlerin bir diğer dikkat çeken partisi ise Yeşiller oldu. Parti, sandalye sayısını 377 artırarak toplamda 508 sandalyeye ulaştı. Özellikle Londra’daki bazı bölgelerde Yeşiller’in yükselişi dikkat çekti.

Londra’da İşçi Partisi Güç Kaybetti

İşçi Partisi, Londra’da da ciddi oy kaybı yaşadı. Seçim öncesinde başkentteki 32 ilçenin 19’unda birinci parti olan iktidar, 10 belediyedeki üstünlüğünü kaybetti.

Kentin merkezindeki Westminster ilçesi yeniden Muhafazakar Parti’ye geçerken, Türk nüfusunun yoğun yaşadığı Enfield ve Haringey’de hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı. Hackney ilçesinde ise İşçi Partisi birinciliği Yeşiller’e kaptırdı.

Seçim sonuçlarına göre Yeşiller Londra’da 3 ilçeyi kazanırken, Reform UK ise 1 ilçede yönetimi elde etti.

Başbakan Starmer: “Sonuçlar Çok Zor”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer seçim sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmede büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

The Guardian gazetesinde yayımlanan makalesinde Starmer, “Bu sonuçlar çok zor. İşçi Partisi’ni en iyi şekilde temsil eden harika adayları ve arkadaşlarımızı kaybetmek çok acıtıyor” ifadelerini kullandı.

Tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten Starmer, hükümetin daha adil, güvenli ve güçlü bir ülke hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini vurguladı. Starmer ayrıca, “Çıkarılacak en önemli ders, seçmeni dinlemek gerektiğidir” dedi.