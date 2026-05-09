Çorum’da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş (33) ve karnındaki bebeği, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evinde mantar tüketen Altuntaş kısa süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden eşi İsmail Altuntaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Rüveyda Altuntaş’ı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Altuntaş ve bebeği, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Altuntaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.