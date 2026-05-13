Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşan dere nedeniyle kapanan Sungurlu-Çankırı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
İlçede ikindi saatlerinde başlayan yağışın ardından debisi yükselen Kızılın Deresi, Karaçay köyü yakınlarında taştı. Dere yatağından taşan sel suları nedeniyle Sungurlu-Çankırı kara yolunda ulaşım aksadı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol çevresinde güvenlik önlemleri alırken, ekipler çamurla kaplanan yolu temizlemek için çalışma başlattı.
Sel sularının taşıdığı çamura saplanan araçlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Yolu kaplayan çamur ise iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından kara yolu tamamen ulaşıma açıldı.
Karaçay köyü muhtarı Murat Bavagir, bölgede bulunan 4 dere yatağının yağış nedeniyle taştığını belirterek, taşkının ulaşımda aksamalara neden olduğunu söyledi.
Taşkın nedeniyle 10 evi su bastığını ifade eden Bavagir, ekili arazilerin de zarar gördüğünü belirterek dere yataklarının ıslah edilmesini istedi.