Genel kurulda yönetim ve denetleme kurulu raporları da ibra edilirken, Şahin’in yeni yönetim listesi de belli oldu.

Şahin: “Kazanan Türk kayağı oldu”

Seçim sonrası konuşan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin, sürecin spor camiasına yakışır bir şekilde tamamlandığını vurguladı. Şahin, “Bugün kazanan Türk kayağı olmuştur. Bu salondaki tüm delegelerimiz kazanmıştır. Destek veren ve vermeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Şahin, yeni dönemde daha hızlı ve kapsamlı çalışmalar yapılacağını belirterek şunları söyledi:

“Bu bir hizmet yarışıdır. Sorumluluğumuz artık daha da arttı. Türk kayağını el ele olimpiyat hedeflerine taşıyacağız. Kayak turizmini geliştirecek, ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz.”

Olimpiyat ve kayak turizmi hedefi

Şahin, yeni dönemin en önemli hedefinin olimpiyat başarısı olduğunu vurgulayarak, sporcuların daha yakından takip edileceğini ve antrenör gelişim programlarının güçlendirileceğini ifade etti.

Ayrıca Türkiye’nin kayak potansiyeli yüksek bölgelerinin daha aktif hale getirileceğini belirten Şahin, “Milyarlarca dolarlık kayak turizmi pastasından ülkemizin daha fazla pay almasını sağlayacağız” dedi.

Yeni yönetim listesi

Süleyman Şahin’in yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Mehmet Ata Öztürk, Erdal Arıkan, Volkan Burak Mumcu, Ali İhsan Kabakçı, Atınç Taşdemir, Selim Bağrıyanık, Tekin Bingöl, Ahmet Üstüntaş, Fikret Ören ve Atakan Alaftargil.