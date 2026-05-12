Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, uzman ekipler tarafından mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek hizmeti verildiği belirtilirken, çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbiri kararı alındığı ve devlet koruması altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olunacağı belirtilerek, sanıkların en ağır cezayı alması için adli sürecin yakından takip edileceği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Yetkililer, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

❗️Bazı basın yayın organlarında "Amasra'daki İstismar Soruşturmasında 33 Tutuklama" şeklinde yer alan haberlere ilişkin basın açıklamamız. — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) May 12, 2026