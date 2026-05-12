K44 erkekler 63 kiloda mücadele eden paralimpik şampiyon Mahmut Bozteke, turnuvada altın madalyaya uzandı. Çeyrek finalde milli sporcu Hakan Keskin’i mağlup eden Bozteke, yarı finalde Gürcistan’dan Sandro Megrelishvili’yi geçerek finale yükseldi.

Finalde İsrail’den Adnan Milad ile karşılaşan Mahmut Bozteke, rakibini 2-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. İlk rauntta 32-26 üstünlük sağlayan milli sporcu, ikinci rauntta da 28-13’lük skorla galibiyeti aldı.

Bu sonuçla Mahmut Bozteke, Avrupa şampiyonalarında 5’inci altın madalyasını kazanırken kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Gamze Özcan’dan Avrupa Şampiyonluğu

K44 kadınlar 57 kiloda mücadele eden Gamze Özcan, Avrupa Şampiyonası’nda bir kez daha zirvede yer aldı. Yarı finalde milli sporcu Tuana Çelik’i mağlup eden Özcan, finalde Fransa’dan Caverzan Sophie’yi 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Gamze Özcan böylece Avrupa Şampiyonası tarihindeki 6’ncı altın madalyasını kazandı.

Meryem Betül Çavdar Gümüş Madalya Aldı

K44 kadınlar 52 kiloda mücadele eden milli sporcu Meryem Betül Çavdar, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Seri başı olarak yarı finalden başlayan Çavdar, Gürcü sporcu Mariam Niniashvili’yi yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında Gürcistan’dan Ana Aparidze ile karşılaşan milli sporcu, rakibine 2-0 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Tuana Çelik Avrupa Üçüncüsü Oldu

K44 kadınlar 57 kiloda yarışan Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı. Çeyrek finalde İrlandalı Keira Forsythe’yi mağlup eden milli sporcu, yarı finalde Gamze Özcan’a yenildi.

Şampiyonayı bronz madalya ile tamamlayan Tuana Çelik, Türkiye’ye bir madalya daha kazandırdı.

Türkiye Para Tekvandoda Gücünü Gösterdi

2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası’nın ikinci gününde elde edilen sonuçlarla Türkiye Tekvando Milli Takımı toplamda 4 madalya kazanarak Avrupa arenasındaki başarısını sürdürdü. Milli sporcuların performansı Türk spor kamuoyunda büyük gurur yaşattı.