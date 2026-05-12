Mehmet Nuri Ersoy, 749’uncu Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödülleri” töreninde yaptığı konuşmada Türkçenin tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekti.

“Türkçe, Medeniyetin Taşıyıcısıdır”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlenen programa katılan Mehmet Nuri Ersoy, Türkçenin köklü bir medeniyetin sesi olduğunu vurgulayarak, “Türkçe, Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan bir medeniyet yürüyüşünün sesidir” dedi.

Bakan Ersoy, Türkçenin milletin hafızasını taşıyan, kültürü nesilden nesle aktaran güçlü bir değer olduğunu ifade etti.

“Dil Bilinci Toplumsal Sorumluluktur”

Konuşmasında dil bilincinin önemine de değinen Mehmet Nuri Ersoy, dilin yalnızca akademisyenlerin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Ersoy, özellikle gençler arasında yaygınlaşan yanlış dil kullanımlarına dikkat çekerek, okuma alışkanlığının artırılması gerektiğini söyledi.

“Türkçe Dijital Çağa Uyum Sağlıyor”

Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarına değinen Ersoy, Türk Dil Kurumu’nun Türkçeyi bilimsel çalışmalarla güçlendirdiğini ve dijital çağa uyumlu hale getirmek için önemli projeler yürüttüğünü ifade etti.

Türkçe İçin Kurumsal Destek Vurgusu

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkçenin korunması ve yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceğini belirterek, Yunus Emre Enstitüsü ve ilgili kurumlarla birlikte dilin geleceğe taşınacağını söyledi.