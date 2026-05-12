Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle kuzey ve doğu ilçelerde etkili olması beklenen yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği bildirildi.

Meteoroloji’den Kritik Uyarı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, öğle saatlerinden sonra kent genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada özellikle Ankara’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Vatandaşlara Tedbir Çağrısı

Valilik, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Uyarıda şu risklere dikkat çekildi:

Ani sel ve su baskını

Yıldırım düşmesi

Yerel dolu yağışı

Yağış anında kuvvetli rüzgâr

Ulaşımda aksamalar

“Dikkatli ve Tedbirli Olun”

Ankara Valiliği açıklamasında, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiği belirtilerek, kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.