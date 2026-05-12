Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüse ilişkin yaptığı değerlendirmede ilk belirtilerin hafif ateş ve yorgunluk şeklinde ortaya çıkabileceğini belirtirken, özellikle gemi gibi kapalı alanların virüsün yayılım riskini artırabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, semptomların bazı vakalarda geç fark edilebildiği uyarısında bulundu.

Dünya genelinde yeniden gündeme gelen hantavirüs vakalarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede, virüsün ilk belirtilerinin çoğu zaman hafif seyretmesi nedeniyle erken dönemde fark edilmesinin zorlaşabileceği ifade edildi.

Açıklamada, hastalığın başlangıç sürecinde genellikle hafif ateş, halsizlik, kas ağrısı ve yoğun yorgunluk gibi belirtiler görüldüğü kaydedildi. Bu semptomların birçok mevsimsel hastalıkla benzerlik göstermesi nedeniyle bazı vakalarda teşhisin gecikebildiği belirtildi.

DSÖ, özellikle kapalı ve havasız ortamların virüsün yayılma riskini artırabileceğine dikkat çekerek, gemi gibi uzun süre toplu yaşamın bulunduğu alanlarda bulaş ihtimalinin daha yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Kapalı ortam koşulları virüsün yayılım hızını etkileyebilir” ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar ise hantavirüs şüphesi bulunan kişilerin belirtileri hafife almaması gerektiğini belirterek, erken müdahalenin kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Riskli bölgelerde hijyen kurallarına uyulması, kemirgen teması bulunan alanlardan uzak durulması ve şüpheli belirtilerde sağlık kuruluşlarına başvurulması çağrısı yapıldı.

Son dönemde sosyal medyada yayılan hantavirüs iddiaları ve gemi kaynaklı vaka tartışmaları sonrası yapılan açıklamanın, kamuoyundaki endişeleri artırdığı değerlendiriliyor.