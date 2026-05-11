ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde gerilimin artması sebebiyle petrol fiyatları artış yaşadı. Cuma günü Brent petrolün varili 100.39 dolar ile günü tamamladı. Bu gelişmeler Türkiye’deki piyasaları da etkilediği için akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Motorine 1 Lira 10 Kuruşluk Zam Bekleniyor

Sektörel kaynaklara göre motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Beklenen zam sonrası motorinin litre fiyatının Ankara’da 68,48 liraya, İstanbul’da 67,35 liraya, İzmir’de 68,75 liraya yükselmesi ve Doğu illerinde fiyatın 70 lirayı aşması bekleniyor.