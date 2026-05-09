Türkiye'de emeklilik sisteminde köklü değişiklikler öngören kademeli emeklilik düzenlemesi için gözler Meclis’e çevrildi. EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve "bir günle 17 yıl kaybeden" 2000 sonrası sigortalılar, 2026 yılında yapılacak olası bir yasal düzenleme ile emeklilik hayallerine kavuşmayı bekliyor.

Kademeli Emeklilik Tablosu 2026: Kimleri Kapsıyor?

Yeni düzenleme beklentisi, özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Mevcut sistemde bu gruptaki kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilirken; kademeli sistemle bu yaş sınırlarının hizmet yılı ve prim gününe göre esnetilmesi hedefleniyor.

Öngörülen Yeni Emeklilik Şartları

İlk Sigorta Giriş Tarihi Kadın Yaş Şartı Erkek Yaş Şartı Gereken Prim Günü 1999 - 2000 arası 43 45 6.250 Gün 2000 - 2001 arası 44 46 6.325 Gün 2002 - 2004 arası 47 49 6.550 Gün 2005 - 2008 arası 49 51 7.000 Gün

Bağ-Kur 7200 Prim Gününde Son Durum

Kademeli emeklilik reformunun en önemli ayağını oluşturan Bağ-Kur prim eşitlemesi için de süreç hızlandı. Küçük esnafın emekliliği için gereken 9000 prim gününün 7200 güne düşürülmesiyle birlikte, binlerce esnaf 5 yıl daha erken emekli olma hakkı kazanacak. 2026 bütçe görüşmelerinde bu konunun öncelikli maddelerden biri olması bekleniyor.

Ne Zaman Çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kanadından gelen son sinyaller, orta vadeli program dahilinde sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği üzerine odaklanıldığını gösteriyor. Henüz resmi bir tarih verilmemekle birlikte, 2026 yılının ikinci yarısında yerel seçimler öncesi bir "sosyal reform paketi" ile kademeli emekliliğin yasalaşabileceği konuşuluyor.