ABD ile İran hattından gelen açıklamalar küresel piyasalardaki fiyatlama davranışları üzerinde etkili olmaya devam ederken, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim risk iştahını sınırlıyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş piyasalar üzerinde baskı oluştururken, diplomasi kanallarının tamamen kapanmaması satış baskısının kontrollü kalmasını sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sunduğu son öneriyi “aptalca” olarak nitelendirerek, “Şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, savaşın petrol fiyatları üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla federal benzin vergisini geçici olarak kaldırmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Gözler ABD Enflasyon Verisinde

Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri bulunuyor. Geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından açıklanacak TÜFE rakamlarının, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı baskısının enflasyona etkisinin Fed’in faiz patikasına yönelik beklentiler açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor. Jeopolitik risklerin ABD ekonomisine etkisinin şu an sınırlı kaldığı ifade edilirken, risklerin sürmesi halinde ekonomik etkilerin daha görünür hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Petrol Fiyatları Yükseldi, Dolar Güç Kazandı

Kalıcı bir ateşkes ihtimaline yönelik iyimserliğin azalması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 102,8 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırabileceği beklentisiyle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,41’e yükseldi.

Jeopolitik risklerin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,1 seviyesine çıkarken, altının ons fiyatı ise güçlenen doların etkisiyle yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 717 dolara geriledi.

New York Borsasında Rekor Seviyeler

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif seyir izlendi. Özellikle çip üreticilerindeki yükseliş dikkat çekti. Micron Technology hisseleri yüzde 6,5, Qualcomm hisseleri yüzde 8,4 ve Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 yükseldi. S&P 500 endeksi 7.428,97 puanla, Nasdaq endeksi ise 26.359,31 puanla tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti.

Avrupa’da Enerji ve Enflasyon Endişesi

Avrupa piyasalarında Fransa hariç yükseliş eğilimi görüldü. Gümüş ve bakır fiyatlarındaki yükseliş, özellikle madencilik hisselerini destekledi. Gümüşün onsu 87 dolarla son 2 ayın zirvesine çıkarken, bakır fiyatları da rekor seviyelere yaklaştı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı enflasyon baskısı nedeniyle yıl içinde iki kez faiz artırabileceği beklentileri güç kazandı. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enerji şoklarının büyümesi halinde para politikasının sıkılaştırılması gerekebileceğini ifade etti.

Almanya’da ise Ifo araştırmasına göre şirketlerin yüzde 8,1’i mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya piyasalarında ABD-İran geriliminin azalacağına yönelik işaretlerin bulunmaması nedeniyle karışık görünüm öne çıktı. Çin Merkez Bankası (PBOC), yüksek petrol ve emtia fiyatlarının ithal enflasyon riskini artırdığı konusunda uyarıda bulundu.

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) toplantı tutanaklarında ise Orta Doğu’daki belirsizliklere dikkat çekilerek faiz artışı konusunda aceleci olunmayacağı mesajı verildi.

Kapanışa yakın işlemlerde Güney Kore Kospi endeksi yüzde 3, Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Borsa İstanbul Rekor Tazeledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,47 yükselişle 15.133,54 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gün içinde 15.204,92 puanla tarihi zirvesini yeniledi.

VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,14 yükselişle 17.953 puana çıktı.

Dolar/TL kuru ise bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 45,3920 seviyesinden işlem görüyor.

