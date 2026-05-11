Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, cuma günü alış ağırlıklı seyrin etkisiyle yüzde 0,15 yükselerek 15.062,65 puandan kapanırken tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe ise düşüşle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 36,66 puan ve yüzde 0,24 gerileyerek 15.025,99 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyir izledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör yüzde 1,30 ile kimya, petrol ve plastik olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 9,06 düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir görünüm öne çıktı. ABD ile İran arasındaki diplomatik sürece ilişkin çelişkili açıklamalar, piyasalardaki risk algısının devam ettiğini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılmasına yönelik sunulan taslağa İran’ın verdiği yanıtın “kabul edilemez” olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran’ın halen zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu belirterek savaşın sona ermediği mesajını verdi.

Piyasalar, yaklaşık iki buçuk aydır devam eden Orta Doğu krizine ilişkin olası diplomatik çözüm sinyallerini fiyatlamaya çalışırken, taraflardan gelen son açıklamalar müzakere sürecine yönelik belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD’de açıklanacak ikinci el konut satışları verisinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.900 ve 14.800 seviyeleri destek, 15.100 ve 15.200 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.