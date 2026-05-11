Kırşehir'de Bitki Islahçıları Günü etkinliği!
Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1'i ağır 7 kişi tedavi altına alındı.

Kent merkezindeki Adliye Kavşağı'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA