Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Erdoğan paylaşımında, Belçika Kraliçesi Mathilde’yi İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki gönül birliğinin daha da güçlenmesini temenni etti.

Emine Erdoğan’dan Paylaşım

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Mathilde ile İstanbul’da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.”

Görüşmede kültürel ilişkiler, sosyal projeler ve iki ülke arasındaki dostane bağların ele alındığı öğrenildi.

Dolmabahçe Sarayı’nda Dikkat Çeken Buluşma

İstanbul’un tarihi mekanlarından Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede Emine Erdoğan ve Kraliçe Mathilde’nin sarayı birlikte gezdiği görüldü. Buluşmaya ilişkin paylaşılan kareler sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Belçika Kraliçesi Mathilde’nin Türkiye ziyaretinin, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Mathilde ile İstanbul’da bir araya gelmekten memnuniyet duydum.



Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/WcUT7PUPCH — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 10, 2026