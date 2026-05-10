Kadın Futbol Süper Ligi’nin 28’inci haftasında deplasmanda Giresun Sanayispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ArsaVev, sahadan 7-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla puanını 77’ye yükseltti.

Ligde en yakın takipçisi Galatasaray’ın, Trabzonspor’a 2-0 mağlup olmasıyla birlikte Fenerbahçe ArsaVev, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yayımladığı mesajda, “Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev’i tebrik ediyorum. Sezonun bitimine iki hafta kala mutlu sona ulaşan sarı lacivertli ekibe başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk Ligde Şampiyonluğunu İlan Etti
Muhabir: HABER MERKEZİ