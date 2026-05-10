Kadın Futbol Süper Ligi’nin 28’inci haftasında deplasmanda Giresun Sanayispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ArsaVev, sahadan 7-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla puanını 77’ye yükseltti.

Ligde en yakın takipçisi Galatasaray’ın, Trabzonspor’a 2-0 mağlup olmasıyla birlikte Fenerbahçe ArsaVev, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yayımladığı mesajda, “Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev’i tebrik ediyorum. Sezonun bitimine iki hafta kala mutlu sona ulaşan sarı lacivertli ekibe başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 10, 2026