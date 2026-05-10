İzmir’in önemli turizm destinasyonlarından Çeşme, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu ile binlerce sporcuyu ağırladı. “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme’de Koş” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyona 43 ülkeden toplam 3 bin 450 sporcu katıldı.

Çeşme Kaymakamlığı’nın desteği ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla gerçekleştirildi. Yarışların startını Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve organizasyon yetkilileri verdi.

21K ve 10K Yarışları Büyük İlgi Gördü

Etkinliğin ikinci gününde 21 kilometrelik yarı maraton ile 10 kilometrelik yol koşusu düzenlendi. 21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu sabah saat 08.00’de Çeşme şehir merkezinden başlayıp aynı noktada sona erdi. 10K koşusu ise Alaçatı’dan başlayarak Çeşme merkezde tamamlandı.

Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Almanya, ABD, Fransa, Birleşik Krallık, Japonya, Brezilya, Güney Kore ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 43 ülkeden sporcular organizasyonda yer aldı.

“Organizasyon Kalitesi Her Geçen Yıl Artıyor”

Aydın Ayhan Güney, organizasyonun her yıl büyüdüğünü belirterek Çeşme’nin spor turizmi açısından önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Güney, Türkiye’de koşu sporunun son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini ifade ederek, “Hem yol koşularında hem de patika koşularında ciddi bir ivme var. Çeşme’de son derece keyifli bir yarış oldu” dedi.

“Çeşme’ye Yaklaşık 10 Bin Kişi Geldi”

Atilla Kuduoğlu ise organizasyonun Türkiye’nin önde gelen yarı maratonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Katılımcı sayısını gelecek yıllarda 5 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kuduoğlu, “3 bin 450 sporcu ile birlikte Çeşme’ye yaklaşık 10 bin kişi geldi. Bu da bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.

Çocuklar da Yarış Heyecanı Yaşadı

Maraton kapsamında düzenlenen Çeşme Çocuk Koşusu da renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme şehir merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuk sporcular özel parkurda yarışırken aileler de organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Yarış sonrası yapılan çekilişte 10 çocuk sporcuya bisiklet hediye edildi.

Parkurlarda dereceye girenler şöyle:

21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu

Erkekler:

1 - Üzeyir Söylemez 1:11:52.81 (Türkiye)

2 - Nihat Bilici 1:13:25.13 (Türkiye)

3 - Suat Karoğlu 1:18:49.76 (Türkiye)

Kadınlar:

1 - Özlem Özgün 1:32:22.06 (Türkiye)

2 - Betül Şen Tanrıverdi 1:32:35.22 (Türkiye)

3 - Gülşen Çerçi 1:33:50.92 (Türkiye)

Çeşme 10K Yol Koşusu

Erkekler:

1 - Muhammed Kül 0:31:57.84 (Türkiye)

2 - Keremcan Çelik 0:33:35.69 (Türkiye)

3 - Ufuk Arda 0:33:39.18 (Türkiye)

Kadınlar:

1 - Anna Kantarmış 0:40:45.52 (Türkiye)

2 - Esen Cıvlan 0:42:02.22 (Türkiye)

3 - Selma Altundis 0:42:57.68 (Türkiye)

5K Gün Batımı Koşusu

Erkekler

1 - Emir Salih Karakuzu 0:19:47.36 (Türkiye)

2 - Savas Spanudis 0:20:07.34 (Yunanistan)

3 - Alexandros Nikolakis 0:20:47.36 (Yunanistan)

Kadınlar

1 - Ravza Aktan 0:23:12.67 (Türkiye)

2 - Maria Moniodi 0:24:17.69 (Türkiye)

3 - Doğa Gürsoy 0:28:39.17 (Türkiye)