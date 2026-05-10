Bodrum’da geleneksel hale gelen Uçurtma Festivali, bu yıl da coşkulu görüntülere sahne oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı destekleriyle düzenlenen etkinlik, Gümbet Değirmenler bölgesinde gerçekleştirildi.

Festival alanını dolduran binlerce çocuk ve aile, gün boyunca düzenlenen etkinliklerde eğlenceli anlar yaşadı. Sahne gösterileri, dans performansları ve müzik dinletileri festivale renk kattı.

Uçurtmalar Hem Eğlendirdi Hem Destek Oldu

Festival kapsamında uçurtmalar, Konacık Cahit Özvezneci Ortaokulu yararına satışa sunuldu. Etkinlik boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Organizasyon sırasında Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ve takım futbolcuları da çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Festival alanında ayrıca kutlama pastası kesildi.

Etkinliğin organizasyonunda görev alan Miyase Karlıova, festivalin her yıl daha da büyüdüğünü belirterek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttıklarını söyledi.

Ailelerden Yoğun İlgi

Festivale katılan çocuklardan Alya Cemiloğlu, gün boyunca uçurtma uçurup yüz boyama etkinliklerine katıldığını belirterek çok eğlendiğini söyledi.

Anneler Günü dolayısıyla ailesiyle birlikte festivale geldiğini anlatan İnan Ulutaş ise etkinlik atmosferinden memnun kaldıklarını ifade ederek konserleri dinleyip alanda keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.