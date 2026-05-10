Bedr Abdulati ile Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve diplomatik süreçler ele alındı.

“Diplomasiye güvenilmeli” mesajı

Bedr Abdulati ve Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, özellikle ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde diplomatik yolların esas alınması gerektiğini vurguladı.

Tarafların, devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeleri değerlendirdiği ve ateşkes ile gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları masaya yatırdığı bildirildi.

Bölgesel istikrar için ortak çağrı

İki bakan, Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarın korunmasının kritik önem taşıdığını belirterek, siyasi çözümlerin öncelik olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bölge halklarının kaynaklarını koruyacak adımların atılması gerektiğine dikkat çekildi.

Görüşmede, arabuluculuk girişimlerine tüm tarafların olumlu yaklaşmasının bölgesel barış açısından önemli olduğu vurgulandı.