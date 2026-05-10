İran basınına konuşan Ekreminiya, İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı “başarıyla yönettiğini” savunarak, ABD’nin deniz ablukası ve psikolojik baskı girişimlerinin sonuç vermediğini öne sürdü.

“Hürmüz üzerindeki hakimiyetimiz sürüyor”

Ekreminiya açıklamasında, İran’ın bölgedeki kontrolünü koruduğunu belirterek, deniz ticaretinin büyük ölçüde sürdüğünü ifade etti. İranlı sözcü, “Raporlara göre deniz ticaretimiz sorunsuz devam ediyor. Sınırlı sayıda gemiye el konuldu, buna karşılık biz de Siyonist rejimin gemilerine el koymuş durumdayız” dedi.

Dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’na ilişkin bu açıklamalar, küresel enerji piyasalarında yeni bir gerilim endişesi yarattı.

İran’dan ABD üsleri iddiası

ABD ile yapılan ateşkese güvenmediklerini söyleyen Ekreminiya, İran ordusunun askeri hazırlıklarını sürdürdüğünü ve hedef listelerinin güncellendiğini açıkladı.

İranlı sözcü ayrıca, savaşın ilk günlerinde İran Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Kuveyt ve Irak’taki ABD üslerine operasyon düzenlediğini ileri sürdü. Ekreminiya, “F-5 savaş uçaklarımız üslerine döndü ancak Su-24 uçakları dönüş yolunda isabet aldı” ifadelerini kullandı.