İran’ın yarı resmi haber ajanslarından Fars Haber Ajansı tarafından yayımlanan haberde, Hürmüz Boğazı’nda son bir saat içerisinde İran güçleri ile ABD gemileri arasında aralıklı çatışmalar yaşandığı öne sürüldü. Haberde, bölgede tansiyonun yüksek olduğu belirtilirken, olayın detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden gerilim nedeniyle bölgede yaşanabilecek olası bir çatışmanın küresel güvenlik ve ekonomi açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Bölgedeki askeri hareketlilik ve sıcak gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.