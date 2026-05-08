Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından merhum gazeteci İsmail Güneş anısına düzenlenen basın ödüllerinde yeni yönetmelik kamuoyuna duyuruldu. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek “İsmail Güneş Basın Ödülleri” kapsamında yarışma şartları, kategoriler ve başvuru takvimi yeniden düzenlendi.

MESLEKİ BAŞARIYA TEŞVİK AMAÇLANIYOR

Cemiyet tarafından yapılan açıklamaya göre yarışma; basın mensuplarını üstün nitelikli çalışmalara teşvik etmek, mesleki başarıyı desteklemek ve gazeteciliğe olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenleniyor.

Yarışma yazılı basın, televizyon, haber fotoğrafı ve sayfa tasarımı olmak üzere dört ana alan ile iki özel ödül kategorisini kapsıyor.

6 ANA KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Bu yıl ödüller şu başlıklarda sahiplerini bulacak:

Yazılı Basında Yılın Gazetecileri (Haber, Röportaj, Spor Haberi) Televizyon Ödülleri (Haber, En İyi Görüntü, Program) Haber Fotoğrafı (Güncel, Spor, Kültür-Sanat) Sayfa Tasarımı SDGC Kurum Özel Ödülü Şehit Gazeteci Adem Yavuz Özel Ödülü

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN’A KADAR

Yarışmaya katılmak isteyen gazetecilerin, 1 Mayıs 2025 – 1 Mayıs 2026 tarihleri arasında yayımlanmış eserlerle başvuru yapabileceği belirtildi. Başvuruların 15 Haziran 2026 tarihine kadar Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti İdari Sekreterliği’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Adayların eserleri; özgeçmiş, fotoğraf, yayın bilgileri ve gerekli belgelerle birlikte eksiksiz şekilde sunulacak.

KATILIM ŞARTLARI SIKI BELİRLENDİ

Yönetmelikte dikkat çeken bazı kurallar şöyle:

Her aday yalnızca bir ana dalda tek eserle yarışabilecek. Haber fotoğrafı kategorisinde en fazla 5 eser ile başvuru yapılabilecek. Daha önce ödül almış eserler kabul edilmeyecek. Jüri ve cemiyet yönetimi yarışmaya katılamayacak. Ödül kazananların törene katılması zorunlu olacak.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Dereceye giren gazetecilere ayrıca para ödülü verilecek:

1.’lik: 12.500 TL 2.’lik: 10.000 TL 3.’lük: 7.500 TL

Kazananlara ayrıca plaket takdim edilecek.

İSMAİL GÜNEŞ ANISINA

Ödüller, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’taki helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş anısına düzenleniyor. Organizasyonun, gazeteciliği teşvik eden önemli bir mesleki platform haline gelmesi hedefleniyor.

TÖREN SONRA DUYURULACAK

Ödül töreninin tarihi, Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından ilerleyen süreçte açıklanacak.