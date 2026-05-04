Sivas genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Hafik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Özellikle Tozanlı bölgesinde dağlık alandan kopan kaya parçaları ve toprak yığınları yolu tamamen kapatırken, Beykonağı, Demirmenseki Kaytarmış, Oymadere ve Bakımlı köylerine ulaşım sağlanamaz hale geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla yollara düşen kaya ve toprak kütlelerini temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Ekipler Seferber Oldu

Heyelan nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.