Yaklaşık 1463 hektarlık alana sahip göl, her yıl farklı türlerden kuşları ağırlıyor. Bölgede flamingoların yanı sıra angut, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün ve kum kuşu gibi toplam 141 tür gözlemlenebiliyor.

Son yıllarda etkisini artıran kuraklıktan önemli ölçüde etkilenen Yarışlı Gölü, sığ yapısı ve alkali-tuzlu su özelliği sayesinde kuşlar için uygun bir yaşam alanı sunmaya devam ediyor. Bu özellikleri, özellikle flamingoların beslenmesini kolaylaştırdığı için gölü önemli bir uğrak noktası haline getiriyor.

Yaz aylarında beslenmek amacıyla bölgeye gelen flamingolar, kuş fotoğrafçısı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından dron ile görüntülendi. Halk arasında “allı turna” olarak bilinen flamingoların sürüler halinde dolaşıp beslendiği anlar, izleyenleri hayran bıraktı.